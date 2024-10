O Fólio Autores propõe nesta edição 14 mesas, com 39 intervenientes, entre os quais 22 autores estrangeiros e três autores portugueses a debaterem temas como a Europa, o Conflito, a Desordem, o Medo, o Ódio, o Luto, a Diferença, a Culpa, o Amor, o Humor, A Mulher, o Livro, a Perda ou, simplesmente, o Quotidiano.

À mesa estarão nomes premiados como a etíope-americana Maaza Mengiste, o ucraniano Andrei Yuryevich e a neozelandesa Eleanor Catton, a mais jovem premiada de sempre do Booker, em 2013, quando tinha 28 anos.

O britânico Max Porter, a espanhola Irene Vallejo e a sul-coreana Anna Kim, vencedora do Prémio da União Europeia da Literatura, também estarão no Fólio, que conta ainda com presença de Ricardo Araújo Pereira.

Na Ilustração, a PIM!_Mostra de Ilustração Para Imaginar o Mundo volta a ser destaque deste capítulo do festival que terá como ilustrador convidado Lord Mantraste, que faz da galeria Nova Ogiva a casa da Pequena Paz, onde as paredes escritas por Isabel Minhós Martins recebem um coletivo de ilustradores desafiados pela curadora, Mafalda Milhões, a “manifestar-se”.

Cerca de uma centena de ilustradores participam em 24 iniciativas, com oficinas, mesas e lançamentos, concertos e um Mercado Objeto Inquieto/Feira de Autor, que decorrerá no primeiro fim de semana do festival.

No Fólio BD estão agendadas sete iniciativas e cinco ilustradores, com a realização de duas mesas redondas e a apresentação de alguns dos filmes da produtora portuguesa Cola Animation.

Com curadoria da Fundação Inatel, a Folia integra oito concertos, entre os quais LINA_ Fado Camões, Nancy Vieira com Gente, Maria João com “Canções de Amor em Abril", Luta Livre, Luís Varatojo, Emmy Curl, Pedro aka BATIDA e o espetáculo Entre Nós.

À Folia junta-se a Boémia, que apresentará 13 concertos e duas itinerâncias com as bandas filarmónicas locais.

O Folio Mais, capítulo do festival anteriormente dinamizado pelo livreiro José Pinho (1953-2023), terá este ano curadoria de Candela Varas e centrará a sua programação em três espaços: a Casa Escrevivência, a Casa Fulgor e a Casa Floresta.

Um Seminário Internacional de Educação, oficinas, lançamento de livros e 27 exposições para visitar na vila do distrito de Leiria são outras das propostas do festival que conta ainda com um "Eco Mercado”, um Planetário e os espaços ‘MyMachine’ e Sustentabilidade.

Esta edição do festival assinala a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões.

O Fólio é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, da Empresa Municipal Óbidos Criativa, da Fundação Inatel e da Ler Devagar.