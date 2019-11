Os Foo Fighters são a primeira confirmação para a edição de 2020 do Rock in Rio Lisboa. A banda liderada por Dave Grohl sobe ao Palco Mundo do Parque da Bela Vista, em Lisboa, no dia 21 de junho.

Em setembro deste ano, no segundo dia do Rock in Rio Brasil, os Foo Fighters foram os grandes protagonistas e o centro de todas as atenções. A banda de Dave Grohl partilhou toda a sua energia com as mais de 100 mil pessoas que passaram pela Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Veja os pontos altos do concerto da banda no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro:

À hora marcada, o grupo de Seattle subiu ao Palco Mundo do festival carioca. Vestido totalmente de preto, Dave Grohl entrou a pés juntos no palco e fez com que duas horas e meia passem a voar. O arranque do concerto foi ao som de “All My Life”, “Pretender” e “Learn To fly”.

Depois de “Run” e de “Sky “, serviram "Times Like These", garantido um dos momentos de maior comunhão com o público. O desfile certeiro de êxitos continuou com “Sunday Rain”, que se transformou na banda sonora perfeita quando começaram a cair alguns pingos de chuva (que não atrapalharam a festa).

“Senhoras e senhores, a última vez que tocámos no Rock in Rio Brasil foi há sete anos”, lembrou o vocalista, prometendo um alinhamento mais longo. “Há fãs ‘old school’? Eu adoro fãs ‘old school’. (...) Quantas pessoas viram os Foo Fighters antes? Quem nunca viu?”, questionou, prometendo uma viagem por todos os discos. E assim foi.