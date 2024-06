O último dia da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi um dia de estreias: Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo e Aitana estrearam-se na Cidade do Rock, que fechou portas este domingo, dia 23 de junho.

Com atitude - e sangue falso no nariz -, Doja Cat subiu ao Palco Mundo às 22h45 e foi a responsável por fechar a festa de 20 anos do festival com um concerto enérgico. No Parque Tejo, a norte-americana convidou a multidão a entrar no seu mundo sem regras e onde tudo pode acontecer.

Com total confiança, a rapper norte-americana arrancou a noite com "Acknowledge Me", "Shutcho" e "WYM", que serviram de exemplo para o que seria o espetáculo. Canção a canção, Doja Cat foi conquistando a multidão e temas como "Demons", "Tia Tamera" e "Loser", foram a rampa de lançamento para "Get Into It" e "Go Off".

Acompanhada de uma banda e um grupo de bailarinos, Doja Cat provou toda a sua garra em palco e "Say So" garantiu o primeiro grande momento de comunhão com o público. Com os níveis de entusiasmo a variar entre canções, o alinhamento seguiu com "Attention", "97", "Balut" e "Need To Know".

Para a última parte do concerto, a artista guardou a aclamada "Streets", "Agora Hills", "Ain't Shit" e "Rules". Mas a euforia da multidão sentiu-se quando chegou "Paint The Town Red", o grande êxito de Doja Cat. O tema teria garantido um final em clima total de festa, mas a artista decidiu atirar "Wet Vagina".

Na sua estreia no Rock in Rio Lisboa, sempre com atitude e fiel ao seu estilo, Doja Cat ofereceu um espetáculo completo, com música, dança, efeitos especiais, fogo de artifício e muita energia. Os elogios que tem recebido ao longo de toda a digressão justificam-se.

créditos: Rita Sousa Vieira

Camila Cabello apresentou o novo álbum em primeira mão, mas foram os sucessos que animaram

Camila Cabello também foi uma das protagonistas da quarta e última noite do Rock in Rio Lisboa. A norte-americana de ascendência cubana-mexicana, que apenas tinha atuado em Portugal com as Fifth Harmony, subiu ao Palco Mundo às 20h45 e foi recebida com euforia pela multidão.

Afastada dos palcos há vários anos - "não faço digressões há nove anos", disse a artista -, escolheu a Cidade do Rock para o arranque do seu regresso e para a primeira apresentação ao vivo do seu novo álbum, "C, XOXO" - inicialmente, o lançamento do disco estava agendado para as primeiras semanas de junho, mas a sua edição foi adiada para dia 28.

Com um cenário pensado (provavelmente) para toda a digressão - incluindo uma mega piscina ao centro -, a cantora arrancou a festa com "I Luv It", o primeiro single do seu quarto disco. No alinhamento seguiu-se "Shameless" e "Sangría Wine", que aqueceram os fãs para "Liar" e "20 Somethings", uma das novas canções.

Capa do álbum "C, XOXO", de Camila Cabello

Sempre sorridente, Camila Cabello continuou a festa dançante com "My Oh My" e "Chanel No.5", o mais recente single de "C, XOXO". Seguiram-se mais temas novos, como "Can Friends Kiss" ou "Uuugly" - no Rock in Rio Lisboa, os fãs ouviram pela primeira vez algumas das canções do quarto disco de estúdio da cantora.

Apesar de passar grande parte do concerto focada apenas nas câmaras - iremos ver videoclipes gravados no espetáculo? -, entre canções, a artista conversou com o público, arriscou algumas palavras em português para celebrar a vitória da seleção nacional de futebol e elogiou os pastéis de nata.

Como seria de esperar, os pontos altos do concerto foram ao som dos grandes sucessos da carreira. "Havana" e "Señorita" foram celebrados pela multidão, que se despediu de Camila Cabello com "Never The Same" e "He Knows".

O quarto e último dia do Rock in Rio Lisboa 2024 contou ainda com concertos muito concorridos de Ne-Yo, Luísa Sonza (em destaque na galeria de fotos acima), Anselmo Ralph e MC Cabelinho. Aitana, Pedro Sampaio, ProfJam e Sam The Kid & DJ Big com Sir Scratch também atuaram na despedida da primeira edição do festival na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo. A organização já avançou que este voltará a ser o local do 11.º Rock in Rio Lisboa, confirmado para 2026. E o SAPO Mag sondou os espectadores sobre que artistas querem ver no evento que "já não é só o irmão mais novo do Rock in Rio Brasil": Adele, Rihanna e Anitta estão entre os nomes mais pedidos.

Nota: Camila Cabello não autorizou captação de imagens à imprensa