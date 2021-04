Quatro anos após a última edição do festival em Portugal, o Rock in Rio Lisboa vai voltar a abrir as suas portas nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Foo Fighters, The National e Liam Gallagher são os primeiros nomes confirmados para a nona edição, revelou a organização esta segunda-feira, dia 19 de abril.

Os concertos estão agendados para 18 de junho de 2022, o primeiro dia do evento.

Com a confirmação das duas bandas e do antigo membro dos Oasis, o alinhamento inicialmente previsto para este dia, no Palco Mundo, não sofre alterações.

"As três bandas vão 'deitar abaixo' a Cidade do Rock a 18 de junho de 2022, assinalando em grande o arranque da 9.ª edição do festival que, devido à pandemia, se viu adiada por duas vezes consecutivas", frisa a organização em comunicado, sublinhando que os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantém-se válidos.

Todas as informações relacionadas com bilhetes podem ser consultadas no site do Rock in Rio Lisboa.

Em comunicado, o Rock in Rio lembra que os Foo Fighters, que recentemente lançaram um novo álbum ("Medicine at Midnight"), são os cabeças de cartaz da primeira noite da nova edição do festival. "Antes desse momento o público vai poder dar as boas-vindas a uma das mais conceituadas bandas de indie-rock das últimas décadas - os norte-americanos The National - e à estrela britânica Liam Gallagher, ex vocalista dos Oasis e um dos mais importantes elementos do Britpop, que vai colocar a plateia a cantar ao som de todos os seus hits", promete a organização.

Em breve serão anunciadas mais novidades referentes ao cartaz do festival.