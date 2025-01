Qual será o alinhamento dos concertos dos Oasis? Nas redes sociais, os fãs têm feito as suas apostas e, esta terça-feira, dia 7 de janeiro, foi publicada a suposta setlist dos espetáculos no X, antigo Twitter.

O alinhamento somou milhares de partilhas e chegou a Liam Gallagher, que decidiu comentar. "Não está muito longe", disse o músico nas redes sociais.

De acordo com a setlist, os concertos arrancariam com temas como "Some Might Say", "Lyla", "Shakermaker" e "The Hindu Times". "Stand By Me", "Stop Crying Your Heart Out, "Supersonic" ou "Morning Glory" também não ficariam de fora.

No total, a lista conta com 21 canções, terminando com os temas "Rock’n’Roll Star", "Cigarettes & Alcohol", "Don’t Look Back In Anger", "Live Forever" e "Champagne Supernova".

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram em agosto que voltariam a juntar-se para esta digressão, provocando euforia entre os seus seguidores, 15 anos após a separação do emblemático grupo de rock..

Os Oasis separaram-se em 2009, após muitos anos de quezílias internas, com Noel Gallagher a abandonar oficialmente a banda pouco antes de uma atuação num festival perto de Paris.

Mesmo antes da dissolução, os irmãos já mantinham uma relação difícil há muito tempo e não se terão falado durante anos após a separação.

Embora os irmãos Gallagher não tenham atuado juntos desde então, ambos tocam regularmente músicas dos Oasis nos seus concertos a solo.

Os rumores de uma possível reunião foram amplificados no início de agosto, quando Liam Gallagher respondeu nas redes sociais a relatos não confirmados de que a banda tocava no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester.

Os Oasis já atuaram por diversas em Portugal.