A fundação revelou hoje que colocou online, e de acesso livre, vários concertos de temporadas passadas e outros conteúdos relacionados com a programação de música, já que todas as atividades culturais estão suspensas até 31 de maio.

Entre os concertos disponibilizados estão o do pianista Menahem Pressler, 96 anos, que atuou em Lisboa em 2018 com a Orquestra Gulbenkian, e o dos pianistas portugueses Mário Laginha e Pedro Burmester, todos no grande auditório e no âmbito do festival Pianomania.

De acordo com a fundação, todas as semanas serão colocados online dois concertos gravados, que ficarão disponíveis durante 30 dias.