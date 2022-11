Com direção de Silvina Pereira, trata-se de um projeto interdisciplinar que cruza investigação com prática cénica e que, durante uma semana, irá ocupar aquela galeia com leituras encenadas, tertúlias com o público no qual não faltarão investigadores convidados.

A 7.ª edição é dedicada às três únicas tragédias portuguesas conhecidas do “Século de Ouro”: “A vingança de Agamenom”, de Anrique Aires Vitória, “Tragédia do príncipe João”, de Diogo de Teive, e “A Castro”, de António Ferreira.

A interpretar estarão Andreia Vales, Carolina Cunha e Costa, Eduardo Frazão, Guilherme Filipe, Guilherme de Bastos Lima, Isabel Fernandes, Jan Rodrigues, João Didelet, João Ferrador, Júlio Martin, Lita Pedreira, Luzia Paramés, Margarida Rosa Rodrigues, Maria Ribeiro, Marta Kaufmann, Miguel Vasques, Paulo Lajes, Silvina Pereira, Sofia Caro, Teresa Faria e Tiago de Almeida.