Projeto musical do publicitário português Hugo Veiga, GOHU regressa aos discos dois anos depois do álbum de estreia, "Terra da Faina".

"Imbassaí", resultado de uma temporada no Brasil, mantém a "inocência quase adolescente com letras satíricas e sarcásticas" enquanto "reforça a leveza e o humor", com canções onde "batidas eletrónicas abraçam instrumentações", descreve a promotora em comunicado.

Os novo temas foram escritos e compostos entre o final de 2020 e durante 2021, durante um longo período numa pequena vila de pescadores, Imbassaí, a cerca de 15 quilómetros da Praia do Forte, em Salvador. Em Tupi, "Imbassaí" significa "caminho das águas", assinala a promotora. "Nessa pequena vila, desagua no Atlântico um rio que corre por largos quilómetros paralelamente ao mar, servindo como uma barreira natural ao capitalismo e urbanismo desenfreados", acrescenta.

"A escolha das músicas deste álbum passou pelo filtro da leveza. Todas elas teriam que fazer sentido num set de pôr do sol, com batidas mais suaves e letras que despertam um sorriso de um canto ao outro da boca. Claro que na hora de produzir, algumas ganharam uma personalidade própria, mas todas se conectam com esse propósito", explica o artista, citado no comunicado.

"Imbassaí não é apenas um caminho dos rios. Ele é o caminho possível da conexão entre um emigrante português no Brasil com suas raízes. Quase todas as letras acariciam o tecido social e pessoal dos portugueses no seu país", pode ainda ler-se.

"Apesar do álbum ter poucas referências e sonoridades brasileiras, ele possui Imbassaí no seu ADN. Acredito que tal como as minhas músicas, as águas de Imbassaí chegam todos os dias a Portugal. Ondas sonoras e ondas do mar conectadas com um mesmo contexto e propósito: de nos sentirmos bem com pouco. Imbassaí é um espaço de praias desertas de humanos, mas repletas de mar, areia, palmeiras, uma constante brisa de mar e humanidade. Em Imbassaí tudo é simples. Andei ora descalço ora de chinelos durante 8 meses. E tirando o aluguer da casa, a internet e as compras de supermercado, não existe onde gastar dinheiro. Tudo é gratuito. A praia, o mar, o sol, a simpatia de todos. É um lugar que te faz questionar as engrenagens dos sistemas capitalistas", sublinha o músico.