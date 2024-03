O cantor e compositor português GOHU (alter ego musical de Hugo Veiga) edita esta terça-feira, dia 12 de março, o single "Se Eu Puder". O tema fará parte do novo álbum do artista do Porto, previsto para 2025.

A cidade natal de GOHU, Maia, foi o cenário escolhido para a produção da nova canção, que contou com a colaboração de S. Pedro, artista e seu amigo de infância. "O single é uma fusão irresistível de sons e emoções, destacando-se pelo uso magistral de ecos e reverbs, que não só amplificam a experiência auditiva, mas também capturam a essência da amplificação humana pelo mundo", frisa o comunicado.

Já o videoclipe, que foi filmado em cidades como Los Angeles, Nova Iorque e Lisboa, pode ser visto em primeira mão aqui no SAPO Mag, ficando depois disponível nas plataformas do artista.

Veja o vídeo:

"Como emigrante há quase 20 anos, este single é ao mesmo tempo uma biografia e um convite pessoal para a descoberta. É um chamamento para aqueles que anseiam por novos horizontes, pela liberdade de decidir o seu próprio destino. Esta música é um testemunho da jornada que todos nós embarcamos para nos encontrarmos e definirmos o nosso caminho”, explica GOHU em comunicado.

GOHU, heterónimo artístico do publicitário Hugo Veiga, é “Hugo” às avessas. O artista nasceu no Porto, viveu sete anos em Lisboa, quase duas décadas no Brasil, dois anos em Los Angeles, tendo-se mudado recentemente para Nova Iorque.

Como publicitário, realizou projetos de comunicação para artistas internacionais como YoYo Ma, Usher, Lady Gaga e Elton John.