Num momento de afirmação e crescimento artístico, os Duque Província lançam "Linkedin", tema que desvenda um pouco do que se pode esperar do segundo álbum da banda. O tema chega ao MTV PUSH durante o mês de julho, uma rubrica da MTV que promove os artistas mais promissores da música nacional.

Produzido por Luís “Twins” Pereira, o single funde guitarras modernas, batidas pop e uma letra direta, que questiona a obsessão contemporânea por sucesso precoce e aprovação digital.

Os Duque Província têm-se vindo a afirmar no panorama nacional com um estilo próprio cantado em português, "onde letras incisivas e melodias envolventes se cruzam com uma atitude autêntica e descontraída". "A banda, conhecida pela sua forma honesta de escrever sobre as angústias e inquietações da juventude, cria canções que refletem o tempo em que vivemos - ora com ironia, ora com emoção crua", destaca o canal.

A banda junta-se, agora, ao leque de artistas que têm vindo a ganhar destaque na rubrica que dá palco a artistas emergentes.

O MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.