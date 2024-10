O programa, hoje divulgado pelo município de Mafra, conta no dia 1 com dois encontros de escritores, um com Dulce Maria Cardoso e Gonçalo M. Tavares sobre “Literatura e Memória”, e outro com Luís Filipe Castro Mendes e João Pedro Mésseder sobre “A poesia estava na rua”.

No dia 2, Teolinda Gersão, que publicou este mês o romance "Autobiografia não escrita de Martha Freud", e o jornalista Nuno Pacheco vão participar no painel “Da censura ao reino da banalidade”, enquanto Isabela Figueiredo e Djaimilia Pereira de Almeida vão falar sobre “Escrever para ser”.

A dia 3, nos painéis “Aqui também há quem escreva” e “Nascidos depois de Abril”, intervêm os escritores Licínia Quitério, Luís Corredoura e Vítor Morais, no primeiro, e Vasco Leiria, João Tordo e João Fanha, no segundo.

O festival literário integra ainda uma feira do livro, sessões de poesia e de contos tradicionais e a apresentação do livro vencedor da segunda edição do Prémio Literário do Município de Mafra, “O Professor”, com a presença do autor, António José da Costa Neves

O Coro de Leitura em Voz Alta de Oeiras, sob a direção de Cristina Paiva (Andante Associação Artística), vai ser também apresentado e relembrar a Revolução dos Cravos, com a pergunta “Somos Livres?”.