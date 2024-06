Sessões de debate, oficinas e conferências sobre literatura e cultura portuguesa vão juntar os escritores em vários espaços da cidade de Lisboa, nesta iniciativa do Centro Nacional de Cultura (CNC) com a editora independente norte-americana Dzanc Books, que decorre até ao dia 5 de julho.

O evento Disquiet - Programa Literário Internacional, que decorre desde 2011, contará com a participação dos escritores Patrícia Reis, Teolinda Gersão e Chris Feliciano Arnold, no São Luiz Teatro Municipal, logo no primeiro dia, divulgou o CNC, em comunicado.

Segue-se uma conversa entre Ana Paula Tavares e Novuyo Tshuma, na Academia das Ciências, e, no dia seguinte, Rui Vieira Nery estará na Casa da Imprensa e Ana Cláudia Santos e Katherine Vaz conversarão na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

No dia 27, João Pedro Vala e Jensen Beach conversam no Museu de São Roque, enquanto a Academia de Ciências recebe Djaimilia Perreira de Almeida e Jonathan Escoffery.

O dia seguinte está reservado para um encontro no CNC as editoras Granta, The Common, No Tokens e The Rumpus.

O mês de julho receberá Gisela Casimiro e Erica Dawson na Fundação José Saramago, T Kira Madden e Diana Khoi Nguyen no teatro São Luiz, Kalaf Epalanga e Julie Hensley na Casa da Imprensa, e Ana Bárbara Pedrosa e Solmaz Sharif na FLAD.

Segundo o CNC, este programa literário fundamenta-se na crença de que “a imersão numa cultura estrangeira, num ambiente diferente do habitual, e a consequente quebra de rotinas, tendem a estimular a criatividade, abrindo novas perspetivas e novos ângulos de interpretação do mundo”.

Daqui resulta um “enriquecimento para todos aqueles que nele participam”, acrescenta o mesmo organismo, que conta, desde a primeira edição, com o apoio da FLAD, do Ministério da Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.