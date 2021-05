As comemorações, cuja criação havia sido dada a conhecer no comunicado do Conselho de Ministros dedicado à Cultura em 22 de abril, pretendem reconhecer “personalidades e instituições que se dedicam à valorização cultural dos cidadãos e das comunidades”.

Assim, a partir de 2022, será definido anualmente um comissário que terá a seu cargo a responsabilidade de conceber e coordenar o programa oficial das Comemorações do Mérito Cultural, que visam ir além das medalhas de mérito cultural e criar “um momento de comemoração, porque celebrar a cultura é também um pilar essencial da democracia”.

Segundo a resolução hoje publicada, o dia 07 de junho foi escolhido por ter sido o dia da primeira apresentação do “Auto da Visitação”, de Gil Vicente, em 1502.

O programa das comemorações vai incluir a entrega das medalhas de mérito cultural e dos prémios de mecenato cultural.