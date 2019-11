Os Green Day animaram a noite de Sevilha este sábado, dia 2 de novembro. A banda norte-americana subiu ao World Stage dos MTV Europe Music Awards, na Praça de Espanha, e durante quase uma hora e meia animou cerca de 10 mil pessoas.

Para o concerto, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool não se pouparam no contacto com os fãs, apresentando um alinhamento de canções que tanto recuou aos anos 1990 como viajou pela última década.

Com uma entrada em palco depois de se ouvir "Bohemian Rhapsody", dos Queen, o trio foi recebido em euforia pela multidão e arrancou o concerto com "Minority", "Father of All" e "Basket Case".

"Revolution Radio", "Holiday", "Boulevard of Broken Dreams", "Know Your Enemy" , "Longview" e "Brain Stew" também não ficaram de fora, mas foi ao som de "American Idiot" que os Green Day conquistaram a maior ovação da noite.

"Jesus of Suburbia", "Good Riddance (Time of Your Life)" e "St. Jimmy" fecharam o concerto da banda no palco da MTV em Sevilha.

O punk-rock, com críticas políticas pelo meio, cativou a multidão, que recebeu os Green Day de braços abertos e sempre com os smartphones no ar. Durante cerca de 90 minutos, Billie Joe Armstrong e companhia esforçaram-se para "enlouquecer" os fãs e conseguiram.