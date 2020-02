Segundo Carlos Chaves Monteiro (PSD), a câmara já definiu a estrutura orgânica da candidatura, que tem o arquiteto Pedro Gadanho como diretor executivo, que substituiu o anterior coordenador, o antigo secretário de Estado da Cultura José Amaral Lopes, que no dia 30 de setembro de 2019 apresentou a demissão do cargo.

A Equipa de Projeto é liderada por Pedro Gadanho, o Conselho Estratégico por Urbano Sidoncha, o Conselho Geral pelo presidente da autarquia da Guarda e a Comissão de Honra pela antiga ministra Teresa Gouveia.

A autarquia tenciona apresentar em 2021 uma candidatura vencedora, no seguimento do trabalho liderado por Pedro Gadanho, ex-diretor do MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, e curador do departamento de arquitetura e 'design' do MOMA - Museum of Modern Art, em Nova Iorque.

Para que tal aconteça, Carlos Chaves Monteiro vaticina que é preciso apostar em meios e pessoas e ter o pensamento e o conhecimento sustentado "em ações, em eventos, em iniciativas, atividades", com a envolvência "das diversas associações e instituições da região".