“Posso confirmar que recebemos uma carta expressando preocupações sobre Évora 2027 e que estamos a acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos do projeto. A Comissão irá reunir-se com os organizadores do projeto, o Ministério da Cultura português, a autarquia de Évora e a estrutura do Évora 2027 na próxima semana”, disse fonte oficial do executivo comunitário à Lusa.

A resposta à agência Lusa surge depois de sete diretores de Capitais Europeias da Cultura, presentes e futuras, terem expressado junto do executivo comunitário preocupação sobre o facto de a equipa dirigente da Évora CEC 2027 ter saído de funções a pouco mais de dois anos de Évora ser então Capital Europeia da Cultura.

Confirmando a receção da carta, a fonte oficial da instituição europeia explicou que “os próximos passos”, após a reunião, assentam no envio de um “relatório de progresso à Comissão em abril de 2025”.

Depois, “um painel de peritos terá uma reunião de acompanhamento com [a estrutura organizadora de] Évora 2027, em maio de 2025, a fim de avaliar os progressos realizados na preparação e fornecer orientação e apoio”.

“O painel de peritos emitirá um segundo relatório de acompanhamento o mais tardar em junho de 2025, ou seja, 18 meses antes do ano do título”, adiantou a fonte oficial da Comissão Europeia.

Previsto está que, como aprovado na semana passada, a presidente da Associação Évora_2027, Maria do Céu Ramos, seja entretanto ouvida no parlamento português sobre a organização e planeamento da CEC Évora 2027.

A audição surge depois de a coordenadora da candidatura de Évora, Paula Mota Garcia, se ter demitido do cargo em outubro por considerar que “não estavam reunidas as condições” para continuar, apontando atrasos na constituição da associação gestora da CEC, formalizada apenas em fevereiro de 2024.

Dias depois da demissão de Paula Mota Garcia, tomou posse a direção da associação gestora de Évora_27, tendo sido escolhida a jurista Maria do Céu Ramos para a presidir.

Esta mudança levantou preocupações junto dos responsáveis de outras sete CEC – atuais e futuras -, que escreveram uma carta à Comissão Europeia, numa altura em que está em curso uma revisão do atual modelo CEC que termina em 2033.

A dois anos de Évora ser Capital Europeia da Cultura, está por anunciar o concurso público para escolher as direções artística e executiva.

Na semana passada, a presidente da associação gestora da CEC Évora_27, Maria do Céu Ramos, repudiou o que descreveu como atos que “prejudicam gravemente o projeto”, reafirmando a “legalidade e legitimidade” do mandato dos novos dirigentes.