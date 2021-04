No dia 30 de abril, Hugo Calhim Cristovão & Joana von Mayer Trindade apresentam, em estreia absoluta, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, o seu mais recente espetáculo “Fecundação e Alívio neste Chão Irredutível onde com Gozo me Insurjo”.

Segue-se Vera Mantero, no dia 01 de maio, com a estreia da nova criação para a companhia Dançando com a Diferença intitulada “Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro”.

Caberá à coreógrafa francesa Flora Détraz encerrar o fim de semana com Glottis, no dia 02 de maio, às 11:00, na Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

No comunicado, A Oficina refere que tem investido “de forma continuada” na criação artística, por diferentes vias, sobretudo assumindo o papel de coprodutor, maioritariamente na área das artes performativas.

Acrescenta que incentiva “decisivamente” os processos de criação de cerca de 15 obras por ano.

Os espetáculos que integram este fim de semana dedicado à dança são coproduzidos pela A Oficina.

Os ingressos para assistir às criações de Hugo Calhim Cristovão & Joana von Mayer Trindade e Flora Détraz têm um custo de 7,5 euros ou cinco euros com desconto.

O espetáculo de Vera Mantero para a companhia Dançando com a Diferença terá entrada gratuita.

Trata-se ainda de um espetáculo acessível com audiodescrição.

Programado pel’A Oficina, “Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro” será, também, apresentado no âmbito do Quadrilátero Cultural, um projeto que promove e valoriza o património cultural e natural da região de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, através de ações de programação artística e cultural em rede.

Após a estreia em Guimarães, o espetáculo vai passar pelo Jardim do Mosteiro de Tibães (Braga) a 17 de julho, pela Alameda do Mosteiro de Landim (Famalicão) a 23 de julho, e pelo Largo Dr. José Novais (Barcelos) a 30 de julho.