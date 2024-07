O 10.º Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous de circo contemporâneo, que vai decorrer em quatro cidades do Minho até ao próximo sábado, abre hoje à noite com o espetáculo “Cá entre nós”, no Theatro Gil Vicente, em Barcelos.

Este espetáculo é apresentado pela Companhia Doisacordes, que reúne artistas do Brasil, do Chile e de Espanha, e fala de uma relação entre dois homens, "marcada por nós efémeros, provisórios, temporários e ameaçadores", segundo a sinopse da obra.

Ao todo, o festival contará com 15 espetáculos, entre os quais oito estreias nacionais, para um total de 32 apresentações, a maioria em espaços públicos, repartidas por Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, o "Quadrilátero Minhoto" do certame.

“Masha”, pela companhia espanhola Palimsesta, no gnration, em Braga, “Blue”, de Margarida Monteny, na Casa das Artes, em Famalicão, “Le Repos du Guerrier”, do francês Edouard Peurichard, no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e “Lemniscate”, do grupo francês Bivouac, na Praceta Francisco Sá Carneiro, em Barcelos, dão continuidade ao festival de circo contemporâneo, na quarta-feira.

Até sábado, os espetáculos vão circular pelas quatro cidades do Minho. Entre eles também se contam "It Happens", por La Campistany, com artistas dos Países Baixos e de Espanha, "Ludo et Arsène", dos belgas Be Flat, "L'avis bidon - Face A", dos franco-suíços Cirque de la Compagnie, "La Boule", dos franceses Kim Marro e Liam Lelarge, "Greagarious", da companhia Soon Circus, com artistas suecos e catalães, "C'est pas lá, c'est par la", da Compagnie Galmae, que reúne artistas da Coreia do Sul e de França, e "Ideofóna", do espanhol Joan Català.

A representação portuguesa na programação é garantida pelos espetáculos “HeqeT”, da companhia Absurda, “Pó de Pedra”, do Circo Caótico, e “Os Gatos Caem Sempre de Cara ou Como Salvar as Abelhas”, de Inês Pinho, além de “Blue”, de Margarida Monteny.

A 10.ª edição do festival terá ainda quatro oficinas dedicadas a diabolo, movimento, malabarismo e acrobacia aérea, além de ‘masterclasses’ e mesas-redondas.

Dedicado ao circo contemporâneo, que privilegia a 'alta-performance', podendo combinar circo, dança ou teatro, burlesco ou drama, o festival teve a primeira edição em 2014 e define-se como "inconformado, desformatado e inquieto".

Ao longo de dez anos - lê-se no dossier de imprensa - constituiu-se como "montra do que de melhor se produz a nível nacional e internacional, com uma programação simultaneamente experimental e popular, capaz de desassossegar os públicos e confrontá-los com o desconhecido".

A direção artística e de programação é de Bruno Martins e Cláudia Berkeley.

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous é promovido pelo Teatro da Didascália, de Vila Nova de Famalicão.