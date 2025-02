Foi 'emocionado e em reflexão', segundo a revista The Hollywood Reporter, que Guy Pearce recordou numa entrevista como foi trabalhar com Kevin Spacey no clássico "L.A. Confidencial", de 1997, uma experiência desagradável que o marcou até hoje.

Nomeado pela primeira vez para os Óscares a 2 de março como secundário em "O Brutalista", o ator australiano de 57 anos acrescentou que chorou 20 anos depois ao perceber verdadeiramente o impacto duradouro do que aconteceu, graças às revelações do movimento #MeToo, em que Spacey foi um dos acusados.

Num 'talk-show' do seu país em julho de 2018, Guy Pearce já falara sobre a sua experiência pessoal em termos mais vagos, mas que se tornaram virais.

"Pois, essa é difícil de abordar nesta altura. Ator espantoso, ator incrível. Sim, tive uma época ligeiramente difícil com o Kevin. É um tipo que gosta de usar as mãos. Não tanto como eu gostaria", explicou bem disposto ao jornalista Andrew Denton antes de acrescentar que, "felizmente, tinha 29 anos e não 14".

Perante o impacto das afirmações, lançou um comunicado: "Percebo perfeitamente que é um assunto muito delicado para ser ignorado. Embora não tenha sido agredido sexualmente ou molestado, senti-me desconfortável. Abordei e lidei com a situação quando aconteceu, daí o meu arrependimento por torná-la pública agora".

Mas numa participação agora no podcast Awards Chatter da Hollywood Reporter, foi mais esclarecedor, embora explicando que tem relutância em usar o termo vítima, 'mesmo que provavelmente tenha sido uma vítima até certo ponto; certamente não fui vítima de predadores sexuais de forma alguma à dimensão que foram outras pessoas'.

No entanto, recorda como desvalorizou o alegado assédio como se fosse 'nada'.

“Fiz isso durante cinco meses e realmente fiquei com um pouco de medo do Kevin porque ele é um homem bastante agressivo. É extremamente charmoso e brilhante no que faz – realmente impressionante, etc. Domina as atenções. Mas eu era jovem e suscetível, e ele atirou-se a mim, não há dúvida.”, contou.

O colega e compatriota Russell Crowe permanece um 'grande amigo', mas Pearce recorda-se de contar à sua então esposa que só se sentia seguro durante a rodagem em Los Angeles nos dias em que trabalhava o ator Simon Baker (mais tarde popularizado pela série "O Mentalista").

Nessa altura, recorda, era 'descartado como uma batata quente, e [o Kevin] concentrava-se no [Simon] porque era dez vezes mais bonito do que eu.'

O verdadeiro impacto da rodagem só surgiu após ler as notícias no fim de outubro de 2017 sobre o ator Anthony Rapp a acusar Kevin Spacey de ter feito uma 'investida sexual agressiva' durante uma festa em Nova Iorque em 1986, quando o primeiro tinha 14 anos e o segundo 26 (houve posteriormente um processo judicial, mas o vencedor de dois Óscares foi considerado inocente).

Diz a revista que o relato foi emocionado: “Estava em Londres a trabalhar em qualquer coisa e vi [as notícias] e desabei e chorei, e não consegui parar. Acho que realmente me dei conta do impacto que tinha tido e que de certa forma ignorara, e como tinha arquivado ou bloqueado ou o que quer que fosse. Foi um despertar realmente incrível”.

Sem aprofundar as circunstâncias ou datas, Guy Pearce diz que teve 'alguns confrontos' com Kevin Spacey posteriores a esse momento que se tornaram 'desagradáveis'.

Em vários processos nos EUA e Inglaterra desde 2019, Kevin Spacey tem sido ilibado em tribunal pelos alegados assédios e abusos sexuais ou as acusações foram retiradas.