Com Hollywood aos seus pés há muitos anos, Christopher Nolan tem o hábito de trabalhar mais do que uma vez com vários atores, como podem confirmar Cillian Murphy, Christian Bale, Matt Damon, Anne Hathaway ou Tom Hardy.

Uma das poucas notáveis exceções é Guy Pearce, o protagonista de "Memento" (2000), que abriu as portas de Hollywood ao realizador.

O ator australiano nunca mais voltou a ser chamado apesar de estar no melhor momento entre os protagonistas da indústria graças a filmes como "Rainha do Deserto" (1994), "L.A. Confidencial" (1997), "O Insaciável" (1999), "O Conde de Monte Cristo" (2002), "A Máquina do Tempo" (2002) ou "Escolha Mortal" (2005).

Agora numa fase da carreira como 'character actor', Pearce está na corrida aos prémios como secundário em "O Brutalista", mas ainda lhe perguntam por "Memento" e, praticamente 25 anos depois, esclareceu o 'mistério' que vinha intrigando os fãs do 'thriller' e de Nolan: outras duas oportunidades de colaboração ficaram pelo caminho porque foi boicotado pelo próprio estúdio que se tornou a 'casa' do realizador em Hollywood até "Tenet" em 2020.

Numa nova entrevista, o ator diz que não tem estado muito em contacto com o realizador, "mas ele falou comigo sobre papéis algumas vezes ao longo dos anos".

"O primeiro 'Batman' [2005] e 'O Terceiro Passo' [2006]. Mas havia um executivo na Warner Bros. que disse abertamente ao meu agente: 'Não percebo o [interesse do] Guy Pearce. Nunca vou conseguir perceber. Nunca vou contratar o Guy Pearce'.”, disse à revista Vanity Fair, uma revelação que se tornou viral.

E acrescentou: "Portanto, de certa forma, é bom saber disso. É justo; há alguns atores que não percebo. Mas isso significou que nunca poderia trabalhar com o Chris. Acho que ele [o executivo] simplesmente não acreditava em mim como ator."

Mas Pearce revelou ao ponto a que chegou a situação com o estúdio.

"Colocaram-me num avião para Londres para falar do papel do Liam Neeson para o 'Batman - O Início' [Ra's al Ghul] e acho que foi decidido durante o meu voo que não entraria no filme. Portanto, cheguei lá e o Chris disse “Olá, queres ver o Batmóvel e ir jantar?'”

A Warner Bros. não respondeu a um pedido da revista para reagir.