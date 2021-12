Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta segunda-feira, sugerimos "Pig - A Viagem de Rob", a primeira longa-metragem do norte-americano Michael Sarnoski, protagonizada por Nicolas Cage.

O ator cuja carreira tem tido filmes de qualidade no mínimo irregular tem aqui um dos desempenhos mais elogiados dos últimos anos, na pele de um homem que se tinha isolado numa cabana na floresta mantendo como única companhia um porco. Mas quando o seu animal de estimação desaparece, é obrigado a regressar à cidade onde trabalhava, Portland, e a reencontrar velhas caras e memórias que não quer trazer à tona.

Além de Cage, "Pig - A Viagem de Rob" conta com Alex Wolff, Adam Arkin, Gretchen Corbett... e o porco que está na origem deste drama existencialista.

Saiba em que salas pode ver o filme e espreite o trailer abaixo:

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

VI Grande Concerto do Coro e Orquestra Médicos na Igreja Santa Joana Princesa, Lisboa

21h00 - Entrada livre

Obras de Beethoven, Mozart, Debussy, musicais e cânticos natalícios fazem parte do espetáculo para o qual é obrigatória a apresentação de Certificado Digital COVID ou teste PCR ou Antigénio com resultado negativo.

"Benedetta"

Vários preços e horários - consulte o cartaz

Paul Verhoeven, o realizador de "Instinto Fatal" ou "Ela", volta a assinar uma obra polémica protagonizada por uma mulher. Desta vez, inspira-se na história real de uma freira católica que tem visões eróticas e religiosas perturbadoras. Leia a crítica do SAPO Mag e veja o trailer abaixo:

Para ver na TV:

"Indesculpável"

Netflix

Sandra Bullock protagoniza o novo filme do serviço de streaming, estreado na passada sexta-feira e que já lidera o top dos mais vistos da plataforma. Realizado pela alemã Nora Fingscheidt ("System Crasher"), acompanha a saída de uma mulher da prisão e a sua tentativa de regresso à normalidade. Viola Davis, Vincent D'Onofrio e Jon Bernthal também fazem parte do elenco.

"Políticos Não Se Confessam"

23h29 na RTP2

Uma reunião do G8 na Alemanha termina em tragédia neste filme do italiano Roberto Andò ("Viva a Liberdade") protagonizado por um monge que ouve as confissões de líderes mundiais. O elenco conta com Toni Servillo, Daniel Auteuil e Pierfrancesco Favino. Veja o trailer abaixo: