Helen Mirren teve de reagir rapidamente após ter sido inesperadamente "apanhada" no meio do polémico caso de violência doméstica entre Johnny Depp e a sua ex-exposa Amber Heard.

Na terça-feira à noite, a lendária atriz vencedora de um Óscar foi uma das presenças na abertura do Festival de Cannes e apresentou um novo visual: o seu cabelo tingido de azul para combinar com o seu vestido.

Mas foi um leque dobrável que tinha na mão que acabou por dominar a atenção por dizer #WorthIt.

O ativismo à volta de Amber Heard está ligado à hashtag #AmberIsWorthIt ["A Amber merece"] e várias pessoas nas redes sociais e alguma imprensa rapidamente acharam que Mirren estava a passar uma mensagem subliminar de apoio em plena passadeira vermelha de "Jeanne du Barry", o filme que traz Depp de volta à ribalta e abriu o festival mais conhecido do mundo.

Isto não passou despercebido à equipa de Helen Mirren e a terça-feira não chegou ao fim sem um comunicado da atriz à comunicação social.

"Não se pretendeu passar nenhum mensagem secreta. Sou embaixadora da L'Oréal, patrocinadora do festival e, sinceramente, apanhei um leque porque estava cheia de calor. 'Because You’re Worth It' [‘Porque você merece’] é o slogan oficial da L’Oréal Paris", esclareceu.