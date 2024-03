Helena Isabel foi uma das convidadas da semana passada de "As Três da Manhã". No programa da Renascença, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves desafiaram a atriz para participar na rubrica "Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar".

"Helena Isabel, fizeste tudo para ser uma mãe super beta (...) E eles decidem-se encher de tatuagens e furos, como é que se sente?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "A primeira tatuagem do Bernardo eu achei graça porque também tenho uma. Achei giro, eu sou moderna. Depois fez outra e eu aí, pronto, 'está bem'", começou por contar.

"Depois não há duas sem três... quando ele ficou a ficar todo tatuado, eu confesso, cada tatuagem era uma tarde a chorar. Juro. Agora é uma coisa absolutamente banal, mas naquela altura ninguém andava todo tatuado", acrescentou.

"Helena Isabel respondeu às questões mais inusitadas da Ana e da Inês, neste 'Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar'. A sua voz no genérico de "Robin dos Bosques", o visual no Festival da Canção 2024 ou as tatuagens do filho, Agir, foram alguns dos temas em destaque", resumiu a produção do programa nas redes sociais.