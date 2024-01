José Fidalgo esteve em "As Três da Manhã" esta quarta-feira, dia 10 de janeiro. No programa das manhãs da Renascença, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques desafiaram o ator para a rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"José, já sei que não gostas que se fale do teu novo nariz e, por isso, vamos evitar aqui a palavra nariz... embora seja estranho que as pessoas não possam meter no nariz no facto de tu teres metido um nariz. José Fidalgo, porque é que mexeste no teu nariz?", perguntou Inês Lopes Gonçalves, lendo uma pergunta das colegas.

"Por questões de saúde, tive de mexer... senão, não respirava; senão, morria; senão, não trabalhava enquanto ator, não tinha voz, ficava afónico, como hoje em dia estou e é resultado do nariz que tinha. Não da curvatura, mas das curvaturas que tinha lá dentro e que não eram visíveis", explicou o ator.

Veja aqui o vídeo.