O ciclo “Histórias de Jazz em Portugal”, uma coprodução do Hot Clube de Portugal (HCP) e do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, realizou-se entre janeiro de 2014 e maio de 2015 e incluiu uma série de concertos ao vivo “com formações surpreendentes do jazz em português”, recorda o HCP num comunicado enviado à agência Lusa.

A direção do HCP decidiu que “seria interessante ter um registo fonográfico destes concertos” e os 70 anos daquela instituição “foram o mote para se avançar com esta ideia”.

O primeiro disco, do espetáculo do saxofonista Jorge Reis, em abril de 2014 no Hot Clube de Portugal, seis meses antes de este ter morrido, foi editado no ano passado.

Em outubro são editados outros quatro álbuns e esse facto será assinalado com quatro espetáculos no HCP: a 8 de outubro, com o contrabaixista Zé Eduardo e o pianista João Paulo Esteves da Silva; a 9 de outubro o contrabaixista Nelson Cascais com Men Tor (projeto dedicado a Jorge Reis); a 15 de outubro o baterista André Sousa Machado; a 22 de outubro o pianista Gonçalo Moreira.