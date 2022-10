O humorista brasileiro Rodrigo Marques vai passar por Portugal no início de novembro para um digressão "sem limites e censuras e com textos totalmente inéditos".

Depois de ter apresentado, em 2021, nos palcos nacionais o espetáculo “Inimigo do Nível"(Netflix), o comediante regressa para apresentar "Paz de Darwin". A Aula Magna, em Lisboa, o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e o Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, serão as salas portuguesas que vão receber Rodrigo Marques

"Esta digressão marca a segunda passagem do comediante por Portugal enquanto um dos humoristas brasileiros mais aclamados pelo público português, contudo Rodrigo Marques já viveu em Portugal. Um dos ‘bits’ (história de stand-up comedy) mais conhecidos do humorista é sobre o nosso país e conta o mês em que Rodrigo Marques viveu em Portugal. Agora, com tudo legal (uma referência ao vídeo) e com uma carreira promissora e auspiciosa, vem para fazer aquilo que mais gosta: fazer as pessoas rirem", resume a promotora.

DATAS:

6 de novembro - Aula Magna, em Lisboa

8 de novembro - Teatro Sá da Bandeira, no Porto

11 de novembro - Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro