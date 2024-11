"Portátil", criação de teatro de improviso da Porta dos Fundos, com encenação de Bárbara Duvivier, regressa aos palcos portugueses em dezembro. No elenco conta com os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda e, nesta temporada, com Luciana Paes, para além do músico e sonoplasta Andrés Giraldo.

A nova digressão vai arrancar na Aula Magna, em Lisboa, nos dias 15 e 16 de dezembro. A 17 de dezembro, o coletivo sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, seguindo depois para o Funchal (Centro de Congressos), no dia 18.

"Portátil" vai passar ainda por Coimbra (TAGV, 19 de dezembro), Águeda ( Centro de Artes de Águeda, 20 de dezembro) e Caldas da Rainha (CCC Caldas da Rainha, 21 de dezembro).

"Comemoramos dez anos de Portátil com o elenco brasileiro, como na primeira vez em que viemos em Portugal, em 2015. Sentiremos saudades da Inês, que virou mais que uma amiga, uma irmã portuguesa. Por outro lado, estamos felizes de trazer a Portugal, pela primeira vez, a Luciana Paes - essa atriz estupenda, pra mim a maior do nosso país, na minha geração. Tenho medo de Portugal não deixá-la voltar, como fizeram com nosso amigo Gustavo Miranda - que nós que trouxemos, e nos foi roubado por vocês. Aviso desde já: a Luciana é nossa", celebra Gregório Duvivier.