"Agora É Que São Elas!", de Fábio Porchat, tem novas datas em Portugal. Com temporadas esgotadas no Brasil, a peça vai passar por Leiria (18 de setembro, no Teatro José Lúcio da Silva), Lisboa (20 e 21 de setembro, na Aula Magna), Porto (23 de setembro, no Teatro Sá da Bandeira), Braga (24 de setembro, no Espaço Vita), Caldas da Rainha (25 de setembro, no Centro Cultural e de Congressos), Portimão (27 de setembro, no TEMPO – Teatro Municipal) e Águeda (28 de setembro, no Centro de Artes).

O elenco conta com Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco.

Na comédia escrita pelo humorista, as atrizes e comediantes extrapolam a questão de género e transformam-se em vinte personagens, entre femininos e masculinos, como protagonistas de nove sketches escritos que manifestam críticas e reflexões sobre sociedade, política e comportamento e são trazidos à cena com humor e talento por esse elenco feminino.

Segundo Fábio Porchat, "a peça é despretensiosa". "Tem três grandes comediantes no palco, elas dominam e têm consciência do potencial delas. Um texto de comédia só funciona sendo feito por comediantes que acreditam nele e que sabem pegar esse texto e ir além. Essas mulheres melhoram o meu texto e as piadas, e eu acho isso incrível", destaca.