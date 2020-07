O concerto que Nick Cave gravou a solo, sem público, no passado mês de junho, no Alexandra Palace, em Londres, vai ser transmitido online, no próximo dia 23, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), anunciou o músico australiano.

O espetáculo "Idiot Prayer: Nick Cave Alone", com o músico ao piano, inclui canções históricas de Nick Cave, conhecidas do seu trabalho com os Bad Seeds e os Grinderman, a par de "temas raros que a maioria dos fãs vai ouvir pela primeira vez", sem esquecer o seu mais recente álbum "Ghosteen", segundo o comunicado divulgado. O espetáculo foi filmado pelo realizador e diretor de fotografia Robbie Ryan ("A Favorita", "Marriage Story"), no Wset Hall do Alexandra Palace's, em Londres, e teve montagem de Nick Emerson ("Lady Macbeth", "Emma", "Greta"). A emissão terá uma duração de 90 minutos e ficará disponível apenas em streaming, enquanto for feita a transmissão. Os bilhetes de acesso estão à venda a partir do site do músico. O concerto de Nick Cave and the Bad Seeds, na Altice Arena, em Lisboa, originalmente marcado para 19 de abril de 2020, foi reagendado para 24 de maio de 2021.