Nick Cave & The Bad Seeds vão atuar no Meo Arena em Lisboa, no próximo dia 27 de outubro, no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum, "Wild God", segundo as datas hoje anunciadas no site do músico australiano.

O concerto em Lisboa encerra a etapa ibérica desta digressão de Nick Cave, depois das atuações a 24 de outubro, no Palau Sant Jordi, em Barcelona, e a 25 de outubro, no WiZink Center, em Madrid.

Nick Cave irá tocar material vindo do novo álbum a par de canções do seu repertório, segundo o anúncio da digressão.

Os irlandeses The Murder Capital são os artistas convidados para a primeira parte dos concertos, nestas três cidades.

"The Wild God Tour", a primeira digressão europeia de Nick Cave desde 2017, tem início a 24 de setembro em Oberhausen, na Alemanha, e termina a 17 de novembro, em Paris. Inclui 27 concertos em 17 países, da Irlanda à Polónia, com uma escala de cerca de duas semanas na Grã-Bretanha, para atuações em seis cidades da Escócia e de Inglaterra, no início de novembro.

Nos concertos, Nick Cave tocará material novo a par de canções do seu repertório.

A primeira parte dos espetáculos será feita por uma das três bandas convidadas: os britânicos Dry Cleaning e Black Country, New Road, além dos irlandeses The Murder Capital.

Nick Cave & The Bad Seeds são Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis e George Vjestica, além do próprio Nick Cave.

"Wild God", o 18.º álbum de estúdio de Nick Cave & The Bad Seeds, foi anunciado na semana passada, e tem lançamento marcado para 30 de agosto.

Com produção de Nick Cave e Warren Ellis, o álbum inclui 10 novas canções e terá o 'selo' da Bad Seed, com a colaboração da Play It Again Sam, ficando disponível em streaming, CD e vinil, este de edição limitada.

“Espero que o álbum tenha o efeito [nos ouvintes] que teve em mim: irrompe da coluna e eu sou arrastado por ele", diz Cave citado pelo comunicado de apresentação. “É um disco complicado, mas também é profundo e alegremente contagiante. Nunca há um plano mestre quando fazemos um disco. Os discos refletem antes o estado emocional dos escritores e músicos que os tocaram. Ao ouvir este, não sei, parece que estamos felizes.”

O tema que dá nome ao novo disco já está disponível nas plataformas digitais.

"The Wild God Tour" sucede à digressão a solo de Nick Cave, pela Austrália, a realizar em abril e maio. Passa pelas cidade de Oberhausen, Amesterdão e Berlim, em setembro, Oslo, Estocolmo, Copenhaga, Hamburgo, Lodz, Cracóvia, Budapeste, Zagreb, Praga, Munique, Milão, Zurique, Barcelona, Madrid, Lisboa e Antuérpia, em outubro, e por Leeds, Glasgow, Glasgow, Manchester, Cardiff, Londres, Dublin, Birmingham e Paris, em novembro.

Os bilhetes para a "The Wild God Tour" serão postos à venda a 22 de março, a partir das 9h00 (hora local), no site de Nick Cave, na área da digressão ('live').

A entrada na "lista de espera", com acesso à "pré-venda exclusiva" de bilhetes, pode ser feita através da seleção da cidade. Nesse caso, no dia 21 de março, será enviado um e-mail com um atalho para o concerto escolhido, que ficará ativo durante 24 horas, até às 10h00 de 22 de março.

A atuação mais recente de Nick Cave em Portugal data de setembro de 2022, no âmbito da primeira edição do festival MEO Kalorama, em Lisboa.

Nesse mesmo ano, em junho, esteve no festival Primavera Sound, no Porto, onde também já atuara em 2013 e 2018.

O músico fez igualmente parte do cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, em 2005, depois de ter dado dois concertos no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em 2003.