Desde a sua chegada a Lisboa, em 2016, a carreira da cantora brasileira Ive Greice ganhou um novo fôlego e até cruzou o caminho da rainha da pop, Madonna. As artistas conheceram-se num bar lisboeta e a norte-americana convidou a brasileira para cantar na sua festa de Ano Novo, em Nova Iorque.

Inspirada por Lisboa, Greice vai lançar quatro canções e um álbum nas plataformas digitais pela Miranda Records, com distribuição da Altafonte, e faz parte do cartaz do Super Bock em Stock. A artista vai atuar a 22 de novembro na Casa do Alentejo, em Lisboa.

“Após a minha chegada a Lisboa, passei a ser muito influenciada pela música lusófona e africana. É um resgate das minhas raízes, já que a origem da minha família paterna é Cabo Verde. O show do Super Bock em Stock vai ser mais do meu momento atual, mas com um pouquinho do disco anterior. Tem um acento pop”, conta Greice, que é artista da Miranda Records ao lado de Fafá de Belém, Izabella Bicalho, Stefan, Joyce Cândido, Fino Coletivo e Tyler Faraday, entre outros.

A cantora vai editar um single a cada duas semanas a partir do dia 22 de novembro, a mesma data da sua participação no Super Bock em Stock. É o caso das faixas inéditas “Filhos do Amor” e “Viagem ao Brasil”, produzidas por Nelson Motta, Liminha e Lula Queiroga. “Deixa Aberta” e “Então Me Leva”, que integraram bandas sonoras de filmes brasileiros, também estreiam nas plataformas digitais.

"A canção “Filhos do Amor" é do (Paulinho] Moska, e me foi apresentada pelo produtor do meu disco, Liminha [ex-guitarrista dos Mutantes]. Gravei-a porque é uma música que condiz com a filosofia que eu tenho de que o amor salva tudo. É o que acredito mesmo. Com todas essas vindas e idas, o amor é o que resolve. Já “Viagem ao Brasil” é uma adaptação de “Mercy Street”, do Peter Gabriel, que eu gravei com a Nação Zumbi. É carregada de brasilidade. Fala das coisas lindas que mostram como o Brasil é bom”, concluiu a cantora de Brasília que abriu concertos de Fafá de Belém recentemente.