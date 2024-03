A cantora, que se estreou em 1976 e conheceu sucesso com êxitos como “Vermelho”, “Filho da Bahia” ou “À Flor da Pele”, vai subir ao palco da praia da Figueira da Foz, no segundo e último dia do festival, que decorre entre 13 e 14 de julho, anunciou hoje a organização do BR Fest.

Fafá de Belém atua no mesmo dia em que subirão ao palco do BR Fest a Turma do Pagode e Kevinho, referiu a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na nota, a organização destaca a longa carreira de Fafá de Belém, com “25 álbuns lançados, prémios internacionais", sendo reconhecida como "uma das maiores vozes do Brasil”.

Natural de Belém do Pará, Fafá de Belém, começou a sua carreira discográfica com “Tamba-Tajá”, um disco onde trabalha as raízes musicais do norte do país.

Entre a música popular e a canção romântica, Fafá de Belém abordou vários outros géneros ao longo do seu percurso musical, como o sertanejo, o carimbó, siriá ou a lambada.

Para além da música, Fafá de Belém foi também uma presença assídua nos comícios do movimento das Diretas Já (movimento que lutava pela retoma de eleições diretas durante a ditadura militar brasileira).

Na nota de imprensa, a organização salienta “a relação de amor e cumplicidade de Fafá com Portugal”, que é “carinhosamente chamada de ‘a mais portuguesa das cantoras brasileiras’”.

“Foi a primeira cantora brasileira a gravar um disco de fado, pelo mesmo produtor de Amália Rodrigues”, sublinha a organização.

O BR Fest decorre no fim de semana seguinte ao festival de música eletrónica RFM SOMNII, que também se realiza na Praia do Relógio, na Figueira da Foz.

Os passes gerais e passes VIP para o evento estão disponíveis, a partir de 75 euros, em brfest.pt, na plataforma Ticketline e na rede Blueticket.

Os bilhetes diários “ficarão disponíveis brevemente”, refere a organização.