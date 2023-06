Em resultado de uma residência artística de duas semanas em Mateus, a companhia Paulo Ribeiro vai apresentar “Re-En-Cantos de Mateus”, que pretende ser um percurso coreográfico e musical pela paisagem deste palácio, entre os jardins, as hortas e as suas vinhas.

“Entre os jardins neobarrocos e a sua proposta geométrica, os eixos e as linhas de vista propostos pela arquitetura, o espetáculo irá contar com cinco bailarinos e quatro músicos, com a participação do Drumming Grupo de Percussão e a coreografia de Paulo Ribeiro”, explicou a Casa de Mateus, em comunicado.

Antes, nos dias 27, 28 e 29 de junho, o coreógrafo Paulo Ribeiro vai disponibilizar aulas abertas à comunidade que queira participar, a decorrer nos jardins do palácio.

A organização disse que as aulas serão para pessoas maiores de 17 anos, que tenham “alguma aptidão para qualquer tipo de dança ou, simplesmente, que tenham destreza física”.

A Fundação Casa de Mateus promove em 2023 um programa cultural que cruza a música, literatura, dança e divulgação científica, apostando em residências artísticas multidisciplinares e na estreia de uma ópera barroca.

O programa estende-se ao longo deste ano e de 2024 e conta com um apoio financeiro bienal de 600 mil euros por parte da Direção-Geral das Artes.

A programação prevê diversas residências de artistas, sendo que este ano se cumprem os 25 anos da criação da residência de artistas da Fundação da Casa de Mateus.

A programação delineada para este ano inclui ainda a estreia, no dia 21 de julho, no Teatro de Vila Real, da ópera barroca “As damas trocadas ou o diabo a quatro”, com música de Marcos Portugal (1762-1830) e texto de Giuseppe Foppa.

O espetáculo conta com a interpretação da Orquestra Barroca de Mateus, a direção musical do maestro Ricardo Bernardes e a direção cénica de Nicolás Isasi e é coproduzido com o Teatro de Vila Real.

O palácio de Mateus, finalizado em 1744 e reconhecido como monumento nacional desde 1910, é a principal atração turística de Vila Real.