Cristina Ferreira voltou a subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa.

Na emissão desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a mais recente edição das "Cristina Talks", que decorreu no passado sábado, dia 13 de janeiro. A humorista marcou presença e resumiu o evento promovido pela apresentadora da TVI no programa "As Três da Manhã".

"Sinceramente mudou a minha vida, sinto que faço parte daquele exército de gente que devia dizer estas coisas à Cristina", começou por frisar a humorista, recordando um excerto das "Cristina Talks": "Alguns de vocês mandam-me mensagens que me assustam, tenho aqui algumas... alguns disseram: 'Cristina fui ver, fui a Guimarães, fui á Altice e mudei a minha vida toda. Separei-me, deixei o meu trabalho, fui em frente'. E sabem que eu fico muito assustada porque não que vocês se separem, que deixem o trabalho, que não façam nada disso... mas pode acontecer'". "É que também eu fiquei com vontade de arranjar problemas", brincou Joana Marques.

Na rubrica, a humorista lembrou que também vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa. "Acho que estou a fazer tudo errado, é que eu ando a preparar o espetáculo. E, pelo vistos, não é suposto", gracejou.

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques lembrou que Cristina Ferreira revelou que não prepara os seus discursos para o evento e que desafia os convidados dias antes. "Engana só quando vende bilhetes a 25 euros para uma coisa que devia ter pés e cabeça e acaba só por ser um desfile de malta que estava disponível para dar lá um saltinho", brincou.

