Cristina Ferreira é umas das personalidades protagonistas do "Extremamente Desagradável", rubrica de Joana Marques na Renascença. Esta terça-feira, dia 30 de janeiro, a humorista vai estar à conversa com a apresentadora no "Dois às 10", da TVI.

O programa das manhãs apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira arranca às 09h55.

Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo ao vivo na Altice Arena, em Lisboa. "(Des)Confia", apresentado como o "maior evento de desmotivação do mundo", está marcado para os dia 22 e 23 de março de 2024.