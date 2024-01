Joana Marques foi a convidada especial da emissão do "Dois às 10" desta terça-feira, dia 30 de janeiro. A humorista esteve À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Estamos de volta e para uma conversa 'Extremamente Desagradável'. As pessoas não estão à espera de outra coisa, querem guerra e sangue entre nós", começou por gracejar a apresentadora da TVI.

"Ontem, assim que eu pus uma Story a dizer que tu vinhas cá, foi um chorrilho de mensagens do género: ‘Ui, meu Deus’", contou, sublinhando que "tem zero problemas" com Joana Marques.

"Ontem à noite fiquei preocupada porque aprece assim um rodapé: 'Joana Marques amanhã arrisca ir à TVI'. E eu: 'arrisco? Queres ver que eles têm uma coisa preparada? Vão enfiar-me dentro de um saco e metem-me dentro de uma cave? Aí pensei duas vezes", brincou Joana Marques.

No programa, a humorista confessou ainda que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos "são ótimos fornecedores de material para mim". "Não se levam muito a sério", frisou.

Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo ao vivo na Altice Arena, em Lisboa. "(Des)Confia", apresentado como o "maior evento de desmotivação do mundo", está marcado para os dia 22 e 23 de março de 2024.