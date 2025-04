Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques substituíram "Os Primos", Iuri Pina e Rui Costa, no podcast. O episódio com os humoristas foi lançado no Youtube no passado sábado, dia 12 de abril.

No podcast, Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques analisaram a entrevista de Gustavo Santos no podcast de Miguel Milhão. No fim de semana de estreia, o episódio somou mais de 310 mil visualizações e entrou para as tendências do Youtube em Portugal.

"Parecia maior quando vi em casa", brincou a humorista. "Foi simpático terem deixado as chaves", acrescentou Ricardo Araújo Pereira no arranque do podcast.

