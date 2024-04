Depois de uma pausa para preparar os espetáculos na Altice Arena, em Lisboa, Joana Marques está de volta ao programa "As Três da Manhã", da Renascença, com a rubrica "Extremamente Desagradável".

Tal como na terça-feira, esta quarta-feira, dia 3 de abril, a humorista analisou as repostas do "lesados" no podcast. "Ontem começámos aqui a atender os queixosos do 'Extremamente Desagradável' e hoje continuamos porque temos muita fila neste guiché", brincou Joana Marques.

"Para começar, atiro-vos já com dois nomes: Sandra Felgueiras e Rita Pereira. Uma diz mata e outra diz esfola", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.