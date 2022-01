Os 10 episódios mais ouvidos de Extremamente Desagradável

Joana Marques celebra 36 anos esta segunda-feira, dia 3 de janeiro. A humorista é a autora de "Extremamente Desagradável", o podcast mais ouvido no Spotify em Portugal durante o último ano.

Com a rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, em 'pausa' e para celebrar o aniversário de Joana Marques, o SAPO Mag destaca os 10 episódios de "Extremamente Desagradável" mais ouvidos no Youtube - o Spotify apenas revela o número de reproduções de cada episódio ao criador do podcast.

De acordo com os dados do Youtube, a edição de "Extremamente Desagradável" do dia 2 de setembro de 2019, dedicado a Joacine Katar Moreira, é a que soma mais reproduções na conta da Rádio Renascença. Em segundo lugar está o episódio dedicado à transferência de Cláudio Ramos para a TVI.

No top 10 do Youtube, destacam-se ainda episódios dedicados a Cristina Ferreira, Ruben Rua ou Marco Paulo.

"Extremamente Desagradável": os cinco episódios mais ouvidos