Esta quinta-feira, 13 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial da Rádio. Para celebrar a data com gargalhadas, o SAPO Mag reuniu os dez episódios mais ouvidos de "Extremamente Desagradável", rubrica da humorista no programa "As Três da Manhã", da Renascença.

Segundo os dados do Youtube, o episódio intitulado "José Castelo Branco vem vestido por...", de novembro de 2022, é o mais ouvido, com mais de 236 mil reproduções na plataforma. Em segundo lugar está "To Be Cristina Or Not To Be", com 249 mil visualizações.

Desde 2021, "Extremamente Desagradável" lidera o top anual de podcasts mais ouvidos no Spotify Portugal.

"Extremamente Desagradável": os 10 episódios mais ouvidos: