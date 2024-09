"Extremamente Desagradável", podcast de Joana Marques no programa "As Três da Manhã", conta já com 1000 episódios. A rubrica, que nasceu na Antena 3, estreou-se na da Renascença em fevereiro de 2019 - recorde aqui.

"E hoje chegámos aos 1000 episódios de 'Extremamente Desagradável', aqui na Renascença. Acho que não é parabéns, é mais sinto muito. Já viste o tempo desperdiçado nisto?", gracejou Joana Marques no arranque da emissão desta terça-feira, dia 24 de setembro. O episódio 1000 do podcast foi dedicado a Vanessa Martins e ao projeto Frederica - veja aqui.

Segundo os dados do Youtube, o episódio intitulado "José Castelo Branco vem vestido por...", de novembro de 2022, é o mais ouvido, com mais de 261 mil reproduções na plataforma. Em segundo lugar está "To Be Cristina Or Not To Be", com 247 mil visualizações.

Desde 2021, "Extremamente Desagradável" lidera o top anual de podcasts mais ouvidos no Spotify Portugal.

"Extremamente Desagradável": os 10 episódios mais ouvidos: