O documentário "O resto da tua vida", sobre João André, ator que participou em "Morangos com Açúcar", chegou ao fim este domingo, dia 16 de junho. O último episódio do projeto de Carlos Coutinho Vilhena estreou no Youtube e nas primeiras horas foi visto por mais de 155 mil pessoas, destacando-se entre os vídeos mais vistos da rede social esta segunda-feira.

No último episódio, a dupla revela alguns segredos que antecederam a gravação do documentário. Antes da estreia de "O resto da tua vida", foram partilhadas várias imagens da imprensa onde era possível ver o 'ex-moranguito' a entregar pizzas.

"É preciso que ele rebente nas revistas. É preciso que haja uma discussão no 'Passadeira Vermelha' sobre o João André (...) Eu mandei uma fotografia tua de mota e mandei para as revistas. Aquela da pizza. 'Ex-moranguito entrega pizzas'", conta o humorista.

No episódio, é ainda revelado que a briga entre João André e Kasha, músico dos D.A.M.A foi simulada.

Para promover o documentário, o ator passou também pelo "Você na TV" e no final da entrevista no programa da TVI, João André pediu um abraço a Manuel Goucha. O momento também foi planeado, como revela Carlos Coutinho Vilhena.

Veja aqui o episódio.