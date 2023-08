João Catarré foi diagnosticado com leucemia e está internado numa unidade hospitalar, em Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, o diagnóstico tem vários meses.

Esta terça-feira, dia 29 de agosto, a Elite Lisbon, agência que representa o ator, reagiu às várias notícias sobre o seu estado de saúde. "O ator João Catarré lamenta, profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público", pode ler-se no comunicado.

"Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe", acrescenta.

"A Elite Lisbon, enquanto agência do ator, não tem mais nada a declarar sobre este assunto", remata a nota.

O ator nasceu a 5 de agosto de 1980 e estreou-se no mundo da representação no final dos anos 1990. Antes de entrar no mundo da televisão, estudou Informática de Gestão na Universidade Lusófona e participou em várias campanhas publicitárias como modelo.

Na TVI, o ator estreou-se na novela "Todo o Tempo do Mundo", em 1999. Seguiram-se "Nunca Digas Adeus" (TVI), "Confiança Cega" (RTP1), "Amanhecer" (TVI), "Anjo Selvagem" (TVI) e "Ana e os Sete" (TVI). Mas foi em 2003 que chegou o seu primeiro grande: Pipo na primeira temporada de "Morangos com Açúcar".

"Foram momentos de ouro. As pessoas ainda me chamam Pipo! As pessoas, que na altura me viam e eram da minha idade, hoje em dia são pais e os filhos também veem... esses miúdos também me chamam Pipo", confessou João Catarré ao site Selfie, da TVI, em 2017.

Depois de protagonizar a série, o ator juntou-se ao elenco de "Mundo Meu", aceitando depois o convite da RTP1 para participar em "Vila Faia" e "Liberdade 21". Em 2008, João Catarré regressou à estação de Queluz de Baixo e durante uma década integrou o elenco das principais produções do canal.

"Feitiço de Amor", "Espírito Indomável", "Remédio Santo", "Doida por Ti", "Belmonte", "A Única Mulher" e "Jogo Duplo" foram alguns dos projetos do ator na TVI.

Em 2018, Catarré estreou-se na SIC na novela "Onde Está Elisa?". No canal, o ator fez ainda parte do elenco de "Alma e Coração", "Terra Brava", "Amor Amor" ou "Sangue Oculto".

Em 2021, João Catarré participou ainda em "Pôr do Sol", da RTP1.