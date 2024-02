"Senhora do Mar", nova novela da SIC, estreou-se esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. O primeiro episódio da produção protagonizada por Rita Blanco, Afonso Pimentel, Sofia Ribeiro e João Reis foi visto por cerca de 812 mil e 400 espectadores, registando 16,4% de share.

A estreia da nova aposta do canal não conseguiu liderar audiências, ficando atrás de "Cacau", da TVI. A novela com José Condessa e Matilde Reymão foi o programa mais visto no horário, conquistando 19,9% de share.

No total diário, a TVI foi o canal mais visto com 17% de share. Já a SIC registou 14,7% de share, seguida da RTP1 com 10,8%.