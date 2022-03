Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o MEO apresenta um concerto intimista de João Só no Espaço Moche, dedicado a todas as mulheres e com a participação de Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e Nena

A lotação está limitada a 50 pessoas, mas o concerto será transmitido em direto aqui, no SAPO, no facebook do MEO e na TV do MEO (botão azul do comando).