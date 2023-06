Tal como prometera, Johnny Depp vai doar a totalidade da indemnização que já recebeu da ex-mulher Amber Heard, no seguimento do caso de difamação de 2022 cujo veredito lhe foi favorável.

Concluindo um dos mais amargos e mediáticos divórcios de Hollywood nos últimos anos, a CNN avançou que Depp escolheu cinco organizações, que vão receber 200 mil dólares cada: a Make-A-Film Foundation, a The Painted Turtle, a Red Feather, a Tetiaroa Society e a Amazonia Fund Alliance.

Recorde-se que um júri do estado da Virgínia decidiu a 1 de junho de 2022 a favor do ator uma indemnização de 10 milhões de dólares em danos compensatórios e cinco milhões em danos punitivos (valor que a juíza reduziu para 350 mil dólares, o limite para danos punitivos naquele estado dos EUA) após determinar que uma coluna escrita em 2018 por Heard para o jornal The Washington Post era difamatória contra o ator. Ao mesmo tempo, a atriz conseguiu que o ex-marido fosse condenado a pagar dois milhões por declarações feitas pelo seu advogado.

"Acertadas as contas", eram 8,350 milhões de dólares a favor de Depp, mas em dezembro de 2022, ficou a saber-se que as duas partes chegaram a um acordo para o pagamento de um milhão de dólares por parte da seguradora de Amber Heard, com Benjamin Chew e Camille Vasquez, os advogados do ator, a dizerem que o seu cliente faria aquilo que a atriz prometeu aquando do acordo de divórcio e confirmou durante o julgamento que nunca cumpriu: doar a quantia a várias organizações de caridade.

Segundo o TMZ, Painted Turtle e a Tetiaroa Society são duas organizações muito importantes para Depp, já que estão ligadas a dois dos seus ídolos: Paul Newman e Marlon Brando.

A Make-A-Film Foundation ajuda crianças que lutam contra doenças graves ou em risco de vida a conhecer os seus atores e realizadores de cinema favoritos, enquanto a Tetiaroa Society salvaguarda o futuro das comunidades insulares e costeiras.

A The Painted Turtle proporciona uma experiência de acampamento gratuito que muda a vida de crianças doentes e a Red Feather "colabora com comunidades indígenas para criar e implementar soluções habitacionais significativas e de longo prazo".

A Amazonia Fund Alliance ajuda a financiar programas de grupos sem fins lucrativos brasileiros.