"Jeanne du Barry - A Favorita do Rei" já passou pelos cinemas portugueses em novembro do ano passado, mas só agora está a chegar â Grã-Bretanha e aos EUA, com a sua realizadora a fazer novas revelações sobre os bastidores da rodagem com Johnny Depp.

Num 'casting' controverso como o monarca Luís XV, o filme marcou o regresso do ator norte-americano ao cinema e em francês após ganhar um processo de difamação contra Amber Heard, o último capítulo de um dos mais amargos e mediáticos divórcios de Hollywood.

No papel da amante Jeanne du Barry e atrás das câmaras como realizadora estava Maïwenn, que ajudou a aumentar a polémica à volta do lançamento no Festival de Cinema de Cannes em maio de 2023 por ter agredido um jornalista alguns meses antes.

Numa nova entrevista, Maïwenn recordou a experiência de trabalhar com Depp.

"Tenho de ser honesta. É difícil filmar com ele. Toda a equipa ficou assustada porque ele tem um tipo de humor diferente e não sabíamos se seria pontual ou aceitaria dizer os seus diálogos… quero dizer, mesmo se ele estivesse lá no set, a horas, a equipa tinha medo dele”, contou ao jornal The Independent.

Passado o lançamento em Cannes, acrescentou que já não estão em contacto.

"Não houve nenhum relacionamento normal desde a rodagem. Para mim, o Johnny é um grande génio, mas está num outro mundo. Não consigo comunicar com ele", resumiu.

TRAILER "JEANNE DU BARRY".