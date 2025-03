Publicada em 2024 pela editora A Casa dos Ceifeiros, “Prado do Repouso” reúne 25 anos de poesia de Jorge Reis-Sá, numa obra que reflete a evolução poética do autor.

“A polifacetada intervenção cultural de Jorge Reis-Sá culmina na sua multifacetada criação literária de confronto com as situações-limite propiciadas pelas novas tecnologias e com vidas de rotina e perda, mas também do sentido da sobrevida, da busca de resgate na memória afetiva e no mistério do amor infindo”, afirmou José Carlos Seabra Pereira, presidente do júri, composto ainda por Isabel Pires de Lima, Isabel Lucas, Mário Cláudio e António Carlos Cortez.

Jorge Reis-Sá é o fundador e editor de A Casa dos Ceifeiros, um projeto pessoal criado em 2017 com o desígnio de editar apenas o que é seu e de seu gosto, como se a editora fosse a sua casa, a que chamou dos ceifeiros, inspirado pelo livro homónimo de Daniel Faria.

Nessa editora, já publicou mais de uma dezena de livros, metade dos quais da sua autoria, tendo vencido, em 2023, a primeira edição do Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o livro “A hipótese de Gaia”.

Nascido em 1977 em Vila Nova de Famalicão, Jorge Reis-Sá licenciou-se em Biologia e fundou em 1999 as Quasi Edições, que editou até 2009, sendo atualmente, além de editor, consultor editorial de várias instituições e editoras, bem como colaborador em algumas revistas.

Estreou-se na literatura em 1999 e tem publicado poesia, contos, crónicas e romances, tendo-se dedicado nos últimos anos também à literatura infantil e juvenil. Apresenta o programa "Mil Vezes Camões" na RTP3.

Além deste prémio, foi ainda atribuído o Prémio de Tributo Consagração Fundação Inês de Castro 2024, ao poeta, tradutor literário e ensaísta Fernando Guimarães.

"Prémios nunca lhe faltaram, distinguindo com justiça a sua extensa e tão valiosa obra de criação e de tradução poéticas, de ensaio entre a história literária e a teoria estética, enfim de contínuo exercício da crítica de poesia", declarou o presidente do júri.

A cerimónia oficial de entrega de prémios desta iniciativa anual, que distingue obras de prosa ou poesia escritas em língua portuguesa, realiza-se no próximo dia 29 de março, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e contará com a presença dos autores vencedores.

Ao longo dos anos, o Prémio Literário Fundação Inês de Castro tem distinguido autores e obras de reconhecido valor, como Pedro Tamen (2007), José Tolentino Mendonça (2009), Hélia Correia (2010), Gonçalo M. Tavares (2011), Mário de Carvalho (2013), Rui Lage (2016), Rosa Oliveira (2017), Djaimilia Pereira de Almeida (2018), Andreia C. Faria (2019), Daniel Jonas (2021), António Lobo Antunes (2022) ou Rita Taborda Duarte (2023).