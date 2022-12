Sardoal recebe a apresentação de "Onde" na quinta-feira, na Biblioteca Municipal, às 16h00, seguindo o escritor para Abrantes, onde fará a apresentação do livro na sexta-feira, na Biblioteca Municipal António Botto, às 18h00, culminando o périplo no sábado, às 18h00, em Constância, onde José Luís Peixoto estará presente na Casa-Memória de Camões para apresentar a mais recente obra literária.

"Onde" é um livro de viagem alargado e que conta com um roteiro literário pelos territórios de António Botto, Camões e Gil Vicente, com uma rota por mais de 60 pontos de interesse nos municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, no âmbito do projeto cultural intermunicipal “Caminhos Literários”.

O projeto inclui ainda a colocação de estruturas nos locais referidos no livro.