Kalush Orchestra, banda ucraniana que venceu o Festival Eurovisão da Canção, está a planear uma digressão pela Europa. Segundo a agência Reuters, o objetivo é angariar fundos para o exército do país e travar as tropas russas.

Em conferência de imprensa, o vocalista Oleh Psiuk adiantou que, em breve, o grupo vai anunciar todas as datas dos concertos.

"Em cada concerto, vamos arrecadar fundos para as necessidades do exército", sublinhou o músico.

A banda Kalush Orchestra venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, que se realizou na cidade italiana de Turim, com uma canção que foi vista como um hino à mãe pátria e uma denúncia da guerra iniciada em 24 de fevereiro com a invasão russa do país.

Após atuar em Turum, Psiuk pediu "ajuda" para o seu país, assim como para a cidade de Mariupol e a fábrica de Azovstal, onde estão entrincheirados cerca de mil soldados ucranianos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a vitória do seu país na Eurovisão e mostrou-se confiante de que no próximo ano o evento será na Ucrânia.

"No ano que vem, a Ucrânia será a sede da Eurovisão. Faremos todo o possível para receber algum dia os participantes e convidados da Eurovisão numa Mariupol ucraniana. Livres, pacíficos e reconstruídos!", disse Zelensky nos seus canais de comunicação.